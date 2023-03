Confronto no pavilhão J do FOC em Rio Branco deixa um morto e outro ferido

Um confronto entre detentos do Pavilhão J, no presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, acabou em um morto e outro ferido. A briga teria sido iniciada quando um grupo de detentos invadiu a cela 7 e atacou dois detentos. Eduardo Lopes Alves, de 31 anos, vulgo Zezinho, foi morto ,e Ocirlandio da Silva e Silva, 35 anos, ficou apenas ferido. Mais de 8 facadas teria sido desferidas contra os dois membros desta cela.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas ao chegar no presídio se depararam com um ferido e outro já morto.

O Instituto de Administração Penitenciária ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Um dos detentos foi encaminhado ao Pronto-Socorro com quadro estável e peritos trabalham na remoção do corpo para o Instituto Médico Legal.