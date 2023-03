Terceiro acreano de 17 anos morre vítima de acidente de ônibus em Mato Grosso

Luan da Silva dos Santos, de 17 anos, é o terceiro acreano com morte confirmada após o trágico acidente ocorrido entre um ônibus da empresa Matriz e uma carreta carregada de verduras no domingo, 6 de março, na cidade de Cárceres, em Mato Grosso. O jovem tinha como destino final a cidade de Goiânia (GO).

O adolescente ficou entre os feridos no momento da colisão, mas após seis dias internado no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, em Cárceres, veio a falecer nesta sexta-feira, 10, conforme informou o portal Cárceres Notícias. O rapaz é de Rio Branco e o corpo está sendo trazido para a capital acreana.

Além de Luan, também morreu o casal acreano Astrogildo Victor de Moura e Maria Alice de Araújo Barros. Ao todo, 8 pessoas morreram, incluindo os motoristas do ônibus e da carreta. Os nomes das demais vítimas são: Lourdes Maria de Castro, Junior César Silva, Terezinha da Silva Cardoso Soares, Ketlen Cristiny Rodrigues de Souza e o condutor da carreta, Felipe Coelho Correa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão carregado de verduras teria invadido a pista contrária e colidido com o ônibus próximo ao Distrito de Caramujo, em Cárceres, a 250 km de Cuiabá.