Policia Militar prende homem com motocicleta roubada em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 10, uma guarnição do Pelotão de Trânsito do 6º BPM da Polícia Militar do Acre (PMAC), recuperou uma motocicleta com registro de roubo/furto, durante patrulhamento na rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul.

Os militares localizaram a motocicleta Honda/Bros 160 estacionada às margens da estrada. Enquanto verificavam a situação legal do veículo um homem se apresentou como o dono, e afirmou tê-la negociado com sua antiga moto mais uma quantia de 100,00 reais.

Como se tratava de um veículo roubado, os policiais conduziram o homem e a motocicleta até a delegacia do município para esclarecimentos e posterior devolução do bem ao verdadeiro dono.