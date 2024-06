Campanha contra poliomielite no Acre atinge só 5% do público-alvo

Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) com dados dos municípios acreanos registrados até o último sábado (8) revela que apenas 5% do público alvo da imunização contra a poliomielite se vacinou, deixando a cobertura vacinal muito abaixo do desejável. Crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas.

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Acre, Renata Quiles, entre os dias 27 de maio e 8 de junho, só 3.034 doses da vacina oral, conhecida popularmente como gotinha.

“A cobertura está muito aquém da nossa expectativa, uma vez que temos mais de 58 mil crianças a receberem a gotinha, dose extra. E 13 mil só vão ser vacinadas de acordo com o histórico de vacinação”, disse Renata em entrevista ao A Gazeta do Acre.

Outra informação preocupante é que o Ministério da Saúde já anunciou que a “gotinha” vai ser suspensa do calendário, sendo esta a última campanha da vacina aplicada em todas. “Nós temos apenas alguns dias de campanha, mas já foi informado pelo Ministério da Saúde que não haverá prorrogação. É uma tristeza, uma infelicidade, uma vez que a gente tem informado massivamente que, em setembro, essa gotinha vai ser suspensa do calendário. Então nos preocupa uma cobertura vacinal dessa forma”, enfatizou a coordenadora.

A campanha de vacinação contra a poliomielite se encerra na próxima quinta-feira, 14. Interessados em fazer a vacinação devem procurar uma unidade de saúde básica de saúde.

O que é a poliomielite?

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos através do contato direto com fezes e secreções. Os sintomas incluem febre, mal-estar, dores no corpo, vômitos, diarreia e, em casos graves, paralisias musculares, principalmente, nos membros inferiores.

Não há cura para a poliomielite, tornando a vacinação a única forma eficaz de prevenção.