Acreana Raissa Barbosa denuncia ex-namorado por agressões e ameaça

A modelo, influenciadora e ex-participante do programa A Fazenda, da Rede Record, a acreana Raissa Barbosa usou as redes sociais para denunciar um ex-namorado de agressão e ameaças de morte.

A acreana, que mora atualmente em São Paulo e tem quase quatro milhões de seguidores no Instagram, fez um live na rede social muito emocionada para fazer os relatos das agressões, apresentando diversos vídeos, áudios e fotos comprovando as agressões relatadas, ameaças de morte e uso de arma de fogo pelo ex-namorado que não teve o nome revelado.

Chorando muito, Raissa contou que foi agredida mais de uma vez pelo ex. A primeira agressão aconteceu durante viagem ao Chile. “Estou muito nervosa e com muita vergonha. Muitas vezes tentei gravar o vídeo. A primeira agressão foi durante uma viagem para o Chile quando me bateu na minha cabeça, puxou o meu cabelo, eu achei que ia morrer quando ele me enforcou. Eu paralisei, eu tenho todas as provas no meu celular. Ele escondeu todas as facas na cabeceira da cama, eu tive medo de dormir e pedi a Deus para que ele cuidasse de mim. Tentei me defender, mas ele tem 1,9m e 90 quilos, é muito grande”, relata.

A modelo acreana contou que foi agredida uma segunda vez no dia 20 de dezembro do ano passado por ter se recusado a fazer trisal com uma mulher trans. “A segunda agressão ocorreu na casa dele e o motivo foi porque eu não quis fazer trisal com uma trans. Ele me enforcou muito forte até eu não conseguir respirar. Eu achei que fosse morrer”, diz, mostrando um áudio da discussão sobre ter se negado a fazer o trisal.

A modelo contou que registrou um Boletim de Ocorrências no mês de abril, relatando que demorou a denunciar por medo, mas já que até o momento nada foi feito, resolveu expor a situação. “Eu não queria expor, eu demorei a denunciar porque eu tinha medo e estou expondo porque não aconteceu nada até agora e isso não pode ficar impune, eu não sou a primeira, não sou a segunda e não vou ser a última. Ele já agrediu a mãe do filho dele e nunca aconteceu nada. Eu não saí do relacionamento antes porque eu estava com medo de terminar e acontecer algo pior”, afirma.

Em outro trecho da live, Raíssa apresenta áudio onde é xingada com palavrões em uma discussão por que a modelo queria usar o seu próprio carro durante uma saída do casal. “Lixo, sem caráter, pega o seu carro e enfia no seu c…”, diz o ex-namorado.

Raíssa conta que resolveu denunciar para que algo seja feito e que haja justiça. “Eu já tenho medida protetiva, eu só estou me expondo para pedir justiça, para pedir que aconteça alguma coisa, ele já agrediu a mim, a mãe do filho dele e nunca acontece nada, ele não vai pagar pelo que fez, homem agride mulher e vai ficar assim mesmo? Eu esperei caladinha que a justiça fosse feita, mas já que nada foi feito, eu peço que ele pague pelo que ele fez”, denuncia.

Vídeo: