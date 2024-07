MPAC celebra 61 anos com entrega do IV Prêmio de Gestão e Inovação

Nesta sexta-feira, 26, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) celebrou 61 anos de instalação com a cerimônia de premiação do IV Prêmio de Gestão e Inovação, evento que foi realizado no auditório do edifício-sede do órgão na capital, Rio Branco.

No total, 66 iniciativas foram habilitadas a concorrer em seis categorias, das quais 17 foram selecionadas como finalistas da atual edição do Prêmio, que reconhece e dissemina projetos implementados no âmbito do Ministério Público acreano que demonstrem ações inovadoras e resolutivas.

O projeto Feminicidômetro: Uma Ferramenta de Combate do Feminicídio, de autoria da procuradora de justiça Patrícia de Amorim Rêgo, foi o vencedor na categoria Fortalecimento da Atuação para Prevenção e Combate à Criminalidade.

Na categoria Fortalecimento do Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa, o primeiro colocado foi o projeto Transparentômetro Municipal, do promotor de justiça Romeu Cordeiro Barbosa Filho.

O projeto NAT Itinerante, da promotora Marcela Cristina Osório, foi o vencedor na categoria Fortalecimento das Ações Integradas de Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural.

Na categoria Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, o projeto Vacina Mais: Estratégia nas Escolas, dos promotores Glaucio Ney Shiroma Oshiro e Ocimar da Silva Sales Júnior, foi o vencedor.

Na categoria Fortalecimento Institucional, Gestão de Pessoas, Comunicação, Tecnologia e Infraestrutura, o projeto vitorioso foi Democracia Confirma, da diretora de comunicação Kelly Souza Almeida.

Por fim, na categoria Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público do Estado do Acre, a iniciativa vencedora foi o projeto Combate à Política do “Pão e Circo” com recursos públicos, do promotor Júlio César de Medeiros.

Além da premiação, a solenidade contou com a palestra “Tendências, Tecnologias, Inovação e Gestão,” ministrada pelo advogado, ativista de inovação e idealizador do Judiciário Exponencial, Ademir Piccoli.

61 anos de MPAC

O Ministério Público do Acre foi criado em 26 de julho de 1963, e desde então tem se consolidado como uma instituição fundamental para o desenvolvimento do estado, desempenhando um papel crucial na promoção da justiça e na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Com 89 membros e 628 servidores na atualidade, o MPAC conta com presença física em 18 dos 22 municípios acreanos, assegurando uma atuação abrangente e próxima da comunidade nas mais diversas áreas de sua atuação, segundo a comunicação do órgão.