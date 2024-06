Terça-feira de tempo firme pode ter máxima de 36ºC em Tarauacá e Feijó, diz previsão

Esta terça-feira, 11, será de tempo firme, com muito calor, podendo chover em algumas regiões do estado do Acre. Em Rio Branco, as mínimas oscilam entre 21 e 23ºC. A previsão de máxima é na casa dos 36ºC.

Veja a previsão do tempo, segundo o portal o Tempo Aqui para as demais regiões:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 33ºC e 35ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.