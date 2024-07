Irmãs são ‘casadas’ com o mesmo homem em Manaus e compartilham vida de trisal

Mais do que os laços de sangue, as agricultoras amazonenses Ananda Souza, 29, e Deica Souza, 31, compartilham o mesmo marido, Marcelo Oliveria, de 38 anos. O trio vive em uma comunidade rural de Manaus, onde a vida poliamorosa vai de encontro às convenções sociais e desperta a curiosidade de quem não os conhece.

O relacionamento, que já dura cinco anos, surgiu após uma pergunta simples. Durante uma conversa, Ananda questionou Marcelo sobre qual era o maior desejo de um homem. A resposta: “ter uma segunda mulher”.

A partir daí, a esposa decidiu abrir caminho para um relacionamento não monogâmico, onde a relação não seria mais vivida apenas a dois.

Cinco anos depois, as irmãs e Marcelo não apenas vivem juntos, mas também trabalham lado a lado no cultivo de hortaliças, compartilhando a rotina nas redes sociais e mostrando uma convivência harmoniosa.

Como tudo começou

Em entrevista ao g1, Marcelo contou que conheceu Deica primeiro, há mais de 14 anos quando trabalhava em um shopping de Manaus. Entretanto, por falta de tempo, o relacionamento chegou ao fim.

“Passando um tempo eu conheci a irmã mais nova, a Ananda, onde já foi uma coisa mais séria”, lembrou ele.

O agricultor relembrou ainda que o reencontro inesperado com Deica aconteceu no momento em que foi conhecer a família de Ananda, a nova namorada. Marcelo disse que apesar do momento ser um tanto quanto inusitado, a situação não perturbou o trio.

“Contamos pra Ananda que já nos conhecíamos, mas ela não deu importância. Levamos nossa relação normal como monogâmicos por nove anos juntos”, contou Marcelo.

A reviravolta aconteceu em 2019, quando Ananda sugeriu que Deica se juntasse a eles. A proposta foi aceita e, desde então, eles compartilham a vida e a cama, apesar das mulheres, por serem irmãs e e heterossexuais, não se relacionarem entre si.

Eles explicam que mantém um relacionamento em V, onde Marcelo se relaciona separadamente com cada uma das irmãs.

“No nosso relacionamento, Marcelo é a base e a gente só se relaciona com ele em momentos separados. Isso, pelo fato de sermos irmãs, que não pode, porque é incesto”, salientou Deica Souza.

Existe ciúmes?

Ao g1, os três garantiram não haver ciúmes dentro da relação e nem diferenciação entre as irmãs. Eles relatam que o “combinado” é sempre manter o diálogo e o respeito.

“No começo tínhamos uma sensação de que ‘será que ele gosta mais de uma do que dá outra?'”, relembrou Ananda.

A agricultora destacou que a sensação foi superada após uma conversa em que Marcelo afirmou amá-las igualmente. Deica completou que logo elas perceberam, por meio de ações, que ele tinha cuidado com a atenção dada tanto à elas quanto aos filhos e que procurava ser presente para todos.

Outro “combinado” para manter a harmonia evidenciada por eles é priorizar atividades que dêem tempo de qualidade para o trisal e família, como fazer as refeições juntos.

Grande família

O trio vive em uma comunidade rural de Manaus e trabalha junto no cultivo da terra. Para eles, esse é um dos pontos positivos de se viver a três: a divisão dos afazeres e ter mais alguém para resolver imprevistos.

Ao todo, a família conta com sete membros. Além do trisal, há três crianças e uma adolescente. Dois são filhos biológicos de Deica, um menino é filho de Ananda com Marcelo, e uma adolescente é fruto de outro casamento do agricultor.

Eles garantem que a harmonia entre os três também é refletida na relação dos filhos.

“Eles são unidos e recebem a mesma educação que recebemos dos nossos pais. Ensinamos, baseado no respeito, carinho, humildade e caráter”, disse Ananda.

Nas redes sociais, é possível acompanhar a rotina dos três. Eles compartilham no perfil “trisal_emv” o cotidiano no sítio e os momentos juntos como trisal.