Bahia x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Bahia se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 20h, neste sábado (27), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam para o embate com jejum de vitórias no torneio e na temporada em geral. O Colorado encontra-se na 13ª colocação, com 19 pontos, mas com quatro jogos a menos. Em contrapartida, o Tricolor de Aço está na sétima posição, com 31.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema de pay-per-view.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço não vence há três partidas na Série A. Após duas derrotas consecutivas para Cuiabá e Corinthians, ambas em casa, a equipe conseguiu o empate contra o Atlético Goianiense. O gol de Jean Lucas, que deixou tudo igual no placar, saiu já nos acréscimos do duelo. Assim, a avaliação é que o Colorado representa o adversário ideal para buscar uma recuperação no torneio, com a presença da sua torcida como um possível trunfo.

Além de fase ruim na temporada, o técnico Roger Machado está em início de trabalho. O técnico Rogério Ceni contará com o retorno do meio-campista Caio Alexandre. No entanto, terá os desfalques do zagueiro Cuesta, bem como os volantes Jean Lucas e Rezende, que vão cumprir suspensão automática. Outras baixas por lesão são o lateral-direito Cicinho e o meio-campista Acevedo. Ainda por cima, o defensor Kanu e o atacante Biel são dúvidas. Caso Kanu não tenha condições de atuar, Deivid Duarte deve ser o titular.

Como chega o Internacional

O Inter soma duas eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, em julho. Além disso, o time não conquista uma vitória há nove jogos, sendo cinco compromissos desses pela Série A. Aliás, em sua última partida na Série A, perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos. Neste cenário turbulento, tenta dar uma resposta positiva no duelo com o Bahia, fora de casa. Roger Machado pode contar com o retorno do atacante Wanderson. Por outro lado, Alan Patrick tornou-se desfalque por uma contusão ligamentar no joelho esquerdo e deve ficar fora de ação por dois meses. O zagueiro Vitão, assim como os meio-campistas Aránguiz, Fernando e Thiago Maia, também estão entregues ao departamento médico.

Com isso, o treinador tem indefinições no setor defensivo e no meio de campo. Isso porque, na zaga,Igor Gomes e Robert Renan disputam uma vaga no time titular, além de Renê e Bernabei na lateral esquerda. O substituto de Alan Patrick deve ficar entre Gustavo Prado e Gabriel Carvalho.

BAHIA X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro-2024 – 20ª rodada

Data e horário: 27/07/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu (Deivid Duarte), Gabriel Xavier e Iago; Caio Alexandre, Carlos de Pena, Éverton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Igor Gomes (Robert Renan), Mercado, Renê (Alexander Bernabei); Rômulo, Bruno Henrique, Gustavo Prado (Gabriel Carvalho); Wesley, Rafael Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Gustavo Rodrigues de Olivera (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Fonte: O POVO