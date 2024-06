Escassez de chuva faz Gladson Cameli decretar situação de emergência ambiental no Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11) situação de emergência ambiental devido à redução dos índices de chuvas e dos cursos hídricos, além do aumento no número de incêndios florestais no estado.

De acordo com o decreto assinado pelo chefe do executivo, há uma tendência de agravamento das condições ambientais críticas no Acre, o que fundamenta a decisão que visa mitigar os impactos sociais, ambientais e econômicos que a situação pode impactar nos próximos meses.

Ainda segundo o documento, o decreto – que tem validade de 30 dias – determina que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental será o órgão responsável pelo monitoramento e emissão de alertas, bem como por coordenar estratégias entre as instituições para a prevenção e combate ao desmatamento e queimadas ilegais. Além disso, estão autorizadas a celebração de parcerias entre os órgãos públicos e a realização de campanhas de campanha sobre os riscos de uma emergência ambiental.

Os oito primeiros dias do mês de junho de 2024 já sinalizam a aproximação da chamada temporada do fogo no Acre, que geralmente atinge o seu pico nos meses de setembro e agosto, colocando o estado em emergência. São 34 focos de queimadas detectados, três a mais que o registrado no mesmo período do ano passado.

Contudo, de 1º de janeiro a 8 de junho, o número de detecções pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe) já é 250% maior que o anotado nesse período em 2023. São 70 focos de calor até o momento, segundo a plataforma Programa Queimadas. Em 2023, foram 48 registros nesse período e 6.562 no ano todo.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-saf-mda-n-159-de-6-de-junho-de-2024-564270922