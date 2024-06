Sine oferece 61 vagas de emprego nesta terça-feira em Rio Branco

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia a oferta de 61 vagas de emprego nesta terça-feira, 11, abrangendo uma variedade de setores. O atendimento aos interessados será realizado exclusivamente por meio de contato telefônico.

Os candidatos que desejam concorrer a uma das vagas devem assegurar que seus cadastros junto ao Sine estejam devidamente atualizados. Para novos cadastros, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Identidade/CPF, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

Entre as posições disponíveis, destacam-se os de motorista e repositor. É importante ressaltar que as vagas são rotativas e válidas apenas para o dia anunciado, podendo não estar mais disponíveis no dia subsequente. Para atendimento presencial, os interessados devem se dirigir à Organização em Centros de Atendimento (OCA).

O Sine se compromete a encaminhar cinco candidatos por vaga, contanto que estes atendam aos requisitos definidos pelo empregador. As consultas sobre a disponibilidade das vagas podem ser realizadas através dos telefones: (68) 3224-5094, (68) 3224-1519, (68) 3223-6502, ou pelo número gratuito 0800 647 8182.

VEJA AS VAGAS: