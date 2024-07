Cazaquistão conquista primeira medalha das Olimpíadas de Paris

Quebrando recorde de quase 30 anos, o Cazaquistão conquistou no início da manhã deste sábado (horário de Brasília) a primeira medalha das Olimpíadas 2024 de Paris. A delegação do país asiático no Tiro Esportivo garantiu o bronze na disputa mista com a carabina de ar 10 metros, desbancando a Alemanha no duelo pelo terceiro lugar por 17 a 5 em Chateauroux.

A modalidade tem garantido a primeira medalha dos Jogos desde a edição de Munique em 1972, na Alemanha. A conquista marcou, ainda, a primeira medalha da cazaque Alexandra Le, de apenas 20 anos, dupla de Islam Satpayev.

Para fechar o placar de 17 a 5 contra o país europeu, o Cazaquistão saiu vitorioso de quase todas as séries na disputa, com 30 disparos para cada membro das duplas.

A dupla formada por Le e Stapayev saiu na frente de Anna Janssen e Maximilian Ulbrich na primeira rodada, com 2 a 0 os parceiros alemães chegaram a empatar duas vezes, mas o Cazaquistão se manteve na frente no placar, engatando em mais três vitórias nas rodadas seguidas para assegurar o bronze.

Desde as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, o tiro esportivo passou a contar com as primeiras competições mistas.

A decisão do ouro ficará entre a China e a Coreia do Sul, ainda neste sábado.