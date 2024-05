Mutirão Eleitoral já atendeu mais de 3,4 mil pessoas no Acre

Ao menos 3.428 atendimentos foram realizados até esta segunda-feira (6) pela Justiça Eleitoral em todo o Estado. Tanto em Rio Branco, a capital, quanto nos demais municípios do estado, os cidadãos procuraram o Mutirão Eleitoral para garantir seu direito ao voto nas eleições de 2024.

Com o fechamento do cadastro eleitoral, na próxima quarta-feira (8) o ginásio do SESC, onde está sendo realizado o mutirão, as OCAs em Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul, bem como os cartórios e postos de atendimento ao eleitor de todo o estado registraram filas, recebendo um fluxo constante de pessoas em busca de regularização. Desde cedo, aglomerações se formaram em frente aos locais de atendimento, com cidadãos ansiosos para resolver pendências e atualizar seus dados junto ao TRE acreano.

Os números registrados nesta segunda-feira no mutirão eleitoral impressionam. Ao todo, 1.270 pessoas foram atendidas no ginásio do SESC, em Rio Branco. Até 8 de maio, é possível resolver pendências com a Justiça Eleitoral, inclusive quitar multas decorrentes de ausências às eleições anteriores. Eleitoras e eleitores que tiveram títulos cancelados por não votarem em três pleitos consecutivos também devem regularizar a situação dentro do prazo.

O dia 8 de maio também é a data-limite para outras ações, como transferir o domicílio eleitoral; e revisar dados eleitorais, como a inclusão do nome social ou a mudança do local de votação dentro do município.