Operação da PF apreende fuzis e 2 toneladas de drogas no Rio Solimões

Cerca de duas toneladas de cocaína, que estavam sendo transportadas pelo Rio Solimões, foram apreendidas no último domingo (5), durante a Operação Tríplice, realizada em conjunto entre as polícias Federal, Civil e Militar no Amazonas.

O carregamento de droga estava sob o poder de um grupo de traficantes fortemente armados que estavam em uma lancha blindada, nas proximidades do município de Codajás. Seis fuzis calibres 7.62 e 5.56, uma espingarda calibre 12, seis granadas, diversas munições, inclusive de calibre .50 e a lancha também foram apreendidos.

A ação resultou na maior apreensão de cocaína da história do Amazonas e as investigações seguem em andamento para a identificação dos envolvidos no crime.