Chuvas no RS: número de mortos sobe para 90, com 132 desaparecidos

O número de mortos após as enchentes no Rio Grande do Sul subiu, na manhã desta terça-feira (7/5), para 90. Há ainda quatro óbitos sob investigação, 132 pessoas desaparecidas e 361 feridos. A informação consta no mais recente boletim da Defesa Civil do estado.

Até o momento, 1.367.506 pessoas foram afetadas pelas chuvas fortes em 388 municípios. Desse total, quase 156 mil estão desalojadas, e outras 48 mil foram acolhidas em abrigos.

Veja a atualização:

Municípios afetados: 388

Pessoas em abrigos: 48.147

Desalojados: 155.741

Afetados: 1.367.506

Feridos: 361

Desaparecidos: 132

Óbitos confirmados: 90

Óbitos em investigação: 4

Infraestrutura

Conforme a atualiação do boletim de infraestrutura, mesmo com trégua nas chuvas, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, segue acima da cota de inundação. Nesta terça-feira (7/5), a água do rio atingiu o patamar de 5,27 metros, ou seja, 2,27 metros acima do limite para inundação, que é de 3 metros.

O Rio Guaíba atingiu o maior nível nesse domingo (5/5), quando registrou 5,33 metros. O recorde anterior ocorreu em 1941 (4,76 metros). Confira o nível dos rios:

Guaíba – Porto Alegre – 5,27 metros

Rio Taquari – Muçum – 7,44 metros

Rio Caí – Feliz – 3,51 metros

Rio Uruguai – Uruguaiana – 9,71 metros

Conforme o boletim da Defesa Civil sobre a infraestrutura do RS, 451 mil estão sem energia e quase 650 mil encontram-se sem abastecimento de água. No momento, continuam sem internet e sinal de telefone:

– Tim: 20 municípios sem serviços de telefonia e internet;

– Vivo: 172 municípios sem serviços de telefonia e internet;

– Claro: 19 municípios sem serviços de telefonia e internet.

As aulas seguem suspensas em toda a rede municipal do estado gaúcho. Ao todo, 790 escolas foram afetadas e outras 388 estão danificadas, prejudicando 273.155 mil estudantes em 216 municípios. Além disso, 52 escolas funcionam como abrigo.

Rodovias

Atualmente, são 95 trechos em 41 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.

Governo reconhece calamidade pública no RS

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), assinou, no domingo (5/5), portaria reconhecendo estado de calamidade pública em 336 municípios do RS “em decorrência de chuvas intensas”.

Em visita às áreas afetadas pelas enchentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que a ajuda ao estado chegará “sem burocracia”, acrescentando que vai auxiliar a reconstruir as rodovias.