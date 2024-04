Vídeo mostra médico formado no AC e mãe em atentado que deixou dois mortos em Mato Grosso

O médico formado no Acre, Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, e a mãe dele Ines Gemilaki, de 48, se entregaram à Polícia Civil no município de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, nesta terça-feira (23) depois de serem considerados suspeitos de um atentado armado que resultou em duas mortes no último domingo (21). O marido de Ines, Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, e o irmão dele, Eder Gonçalves Rodrigues, que também são suspeitos de envolvimento no crime, também foram presos.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Ines e Bruno invadindo uma casa e efetuando disparos. Ines, que aparece de blusa azul, estava com uma pistola, e Bruno, de branco, estava com uma espingarda calibre 12. Pelo menos 8 pessoas estavam reunidas na residência. Além dos dois mortos, identificados como Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81 anos, um padre que estava na residência ficou ferido.

De acordo com a Polícia Covil, a motivação do crime seria um desacordo comercial envolvendo pagamentos de aluguel da casa invadida, antes ocupada pela família Gemilaki. A mãe e o filho foram flagrados comprando cerveja, água e refrigerantes, na conveniência de um posto de combustível, quando passavam pela cidade de Matupá, a cerca de 13 km do local do homicídio, durante a fuga, no domingo (21). Uma câmera de segurança da conveniência registrou o momento em que a suspeita apressou a atendente, enquanto falava ao telefone.

Gemilaki Dal Poz está registrado no Conselho Federal da categoria desde março de 2021.

Veja o vídeo: