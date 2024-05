Acidente de bicicleta na Vila do Incra deixa mulher ferida

Na noite deste domingo (05), um acidente de bicicleta na Vila do Incra resultou em ferimentos significativos para Regicleia Gomes Serra, de 28 anos. O incidente ocorreu em frente à praça na Rua João Barbudo, também conhecida como Linha 1, um local frequentemente transitado por moradores locais.

De acordo com Bruno, esposo da vítima, Regicleia estava a caminho da igreja quando enfrentou problemas com sua bicicleta. Durante uma subida, a corrente da bicicleta se soltou, fazendo com que ela perdesse o controle e colidisse violentamente contra o meio-fio.

Os primeiros socorros foram prestados por populares até a chegada do resgate. Regicleia foi rapidamente atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Regicleia foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de uma fratura no punho esquerdo. Ela também apresentava dores na região lombar e cervical, além de um corte na cabeça. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado é estável.