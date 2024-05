Colisão entre duas motos na Av Sobral, deixa duas pessoas feridas

Na noite deste domingo,(05) um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou em ferimentos sérios para dois homens na Avenida Sobral. As vítimas foram identificadas como Sebastião da Silva Gomes, de 65 anos, e Fábio Carmo de Lima, de 35 anos.

Segundo informações repassadas, o acidente aconteceu quando Fábio, que trafegava em uma motocicleta Yamaha Fazer 250 de cor preta no sentido centro-bairro, tentou realizar uma ultrapassagem justamente na curva da avenida e colidiu frontalmente com a motocicleta Yamaha de cor preta pilotada por Sebastião, que trafegava no sentido oposto.

A viatura do suporte avançado e a viatura do suporte básico foram acionados para socorrer as vítimas, fizeram os primeiros atendimentos no local e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Sebastião foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura exposta no fêmur esquerdo e uma fratura no punho esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável, enquanto Fábio teve uma fratura no pé esquerdo e um corte no rosto, seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão do Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia.