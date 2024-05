Presidente do Iapen-AC é acusado de assédio moral contra policiais penais femininas; governo diz que confia na conduta do gestor

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Alexandre Nascimento, está sendo acusado de assédio moral contra policiais penais femininas que trabalham na Unidade Penitenciária Feminina (UPF) do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen-AC) e o Governo do Acre divulgaram notas nesta sexta-feira (17), falando sobre o ocorrido (confira na íntegra no final da reportagem).