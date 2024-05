Como jogador, Alex defendeu o Fenerbahçe de 2004 a 2013 e conquistou sete títulos. Agora, terá o seu maior desafio como treinador.

“Em 2004 pisei pela primeira vez na Turquia para escrever um pedaço maravilhoso da minha vida esportiva e também da minha vida pessoal. E hoje, 20 anos depois, com o acerto com o Antalyaspor, retorno à Turquia para escrever mais uma página, dessa vez numa posição diferente, do lado de fora do campo como treinador de futebol”, declarou Alex nas redes sociais do Antalyaspor.