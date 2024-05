Mulher é espancada por segurança de hospital no Acre; veja o vídeo

Uma mulher foi filmada no momento em que estava sendo agredida por um segurança do Hospital Dr. Sansão Gomes, no município de Tarauacá, interior do Acre.

As imagens registram quando o homem empurra a mulher para fora da unidade hospitalar. Ele bate nela com as mãos e um cacetete. Um outro segurança acompanha a situação, mas não impede o espancamento, que prossegue mesmo depois que a mulher está caída no chão. Ela também levou chutes.

Ainda não há informações sobre o motivo da agressão à mulher.

O governo do Estado do Acre publicou nota de esclarecimento na noite deste domingo, 5, afirmando ter pedido o afastamento de ambos os seguranças envolvidos na situação.

“Repudiamos veementemente qualquer tipo de abordagem violenta ou agressiva por parte de nossa equipe. Ressaltamos que a conduta dos seguranças não refletem os valores e princípios que orientam o atendimento em nossa unidade de saúde. A equipe administrativa do hospital já solicitou de imediato à empresa o afastamento dos envolvidos. Estamos tomando todas as medidas necessárias para apurar o ocorrido e garantir que situações como essa não se repitam”, diz o secretário estadual de saúde, Pedro Pascoal.

Veja o vídeo: