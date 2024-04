Após sucesso no carnaval, Bocalom quer Wanderley Andrade no Réveillon 2024

O artista musical Wanderley Andrade revelou ao ac24horas na manhã desta quarta-feira (24), que o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom solicitou a ele a reserva da agenda para o Réveillon de 2024, na capital.

Em uma publicação de Tião Bocalom no instagram, o prefeito comemorou o encontro do Wanderley no avião que saiu de Brasília – DF para Rio Branco. “Vejam quem eu encontrei no vôo de Brasília para Rio Branco, esta noite, o traficante do amor @oficialwanderleyandrade, que está indo fazer um show em Tarauacá nesta quarta-feira. Ele foi uma das atrações que abrilhantaram nosso carnaval este ano”, diz o post.

Segundo Wanderley, o show em Tarauacá desta quarta-feira (24) é um evento privado, para a mãe de um empresário. “É um aniversário da mãe de um empresário, amanhã (25) vou estar no Paris Garden e no Quintal dos Brothers. O Bocalom é bacana, já reservou o Réveillon, disse que eu arrebentei no Carnaval, batemos um papo e tiramos algumas fotos”, disse o cantor.

Em 10 de fevereiro, durante o Carnaval da Prefeitura de Rio Branco, no centro da cidade, Wanderley Andrade fez um show histórico arrebatando corações de cerca de 40 mil pessoas no entorno da Praça da Revolução. O cantor tem um repertório diverso, que abarca de Reginaldo Rossi a Bon Jovi.