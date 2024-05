Bahia vence Botafogo no Rio em jogo de gols anulados e é vice-líder

O Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, neste domingo (5), pela quinta rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o time de Rogério Ceni assume a vice-liderança do campeonato com 10 pontos, mesma quantidade do líder Athletico-PR, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Everaldo e Rafael Ratão marcaram os gols do Bahia. Jeffinho descontou para o Glorioso, que vinha de três vitórias seguidas no campeonato, perdeu o aproveitamento de 100% em casa e estacionou nos nove pontos, caindo para a terceira posição.

O Bahia chega à quarta partida sem derrota no Brasileirão, com três vitórias e um empate. O time de Rogério Ceni fez um bom primeiro tempo, caiu de produção na etapa final, mas conquistou o triunfo no fim quando os donos da casa buscavam a virada.

A partida teve dois gols anulados do Botafogo com auxílio do VAR. A zaga do Bahia jogou bastante adiantada e colocou os atacantes rivais várias vezes em impedimento.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (12), na Fonte Nova. No mesmo dia, o Botafogo visita o Fortaleza, no Castelão.

Como foi o jogo

Botafogo e Bahia fizeram um primeiro tempo intenso e com boas chances para ambos os lados. O Esquadrão de Aço fez 1 a 0 com Everaldo em cobrança de pênalti marcado com auxílio do VAR. Antes, o centroavante quase tinha aberto o placar, mas o goleiro John fez uma defesa espetacular, tirando a bola em cima da linha. O Fogão começou melhor e chegou a marcar com Luiz Henrique, que estava impedido no lance.

O Botafogo teve outro gol anulado no início do segundo tempo, mas chegou ao empate com Jeffinho. Primeiro, Junior Santos marcou, mas Damián Suárez estava um pouco à frente na origem da jogada, segundo as linhas traçadas pelo VAR. Lance ajustado. Depois, Jeffinho aproveitou chute errado de Marlon Freitas, dominou na grande área e finalizou com categoria. No fim, o Fogão partiu com em busca da virada, mas Rafael Ratão fez 2 a 1 para o Bahia no fim.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 1×2 Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro (5ª rodada)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 05/05/2024 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: Kanu e Rezende (Bahia), Bastos (Botafogo)