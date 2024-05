Morre Floriano Sebastião, o primeiro atleta federado do Acre, aos 81 anos

A Federação Acreana de Atletismo (FACAt) comunicou na manhã deste sábado (18) a morte de Floriano Sebastião da Costa, o atleta federado mais antigo do Acre, aos 81 anos.

De acordo com nota emitida em nome do Presidente do Conselho de Administração da Federação Acreana de Atletismo, João Jácome, a instituição lamenta a perda de um pedaço da história do Acre. “Atleta federado mais antigo da FACAt, Floriano descobriu-se como atleta em 1967, quando ainda era um soldado do Exército Brasileiro. Em 1987, quando a FACAt foi fundada, Floriano já fazia história há 20 anos, e integrou o primeiro grupo de atletas filiados à entidade, em julho daquele ano”, diz um trecho. A causa da morte não foi divulgada.

Floriano foi convidado do Bar do Vaz em 10 de novembro de 2022, quando lamentou a falta de apoio para novos atletas. “Hoje, os atletas treinam, treinam, e ninguém ajuda. Ninguém ajuda ninguém mais”, disse.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Relembre a participação de Floriano Sebastião da Costa no Bar do Vaz:

Veja a nota completa da FACAt:

É com grande pesar que lamentamos a morte do atleta, corredor de rua, e ex-vice-presidente da Federação Acreana de Atletismo (FACAt), Floriano Sebastião da Costa, comunicada neste sábado, dia 18 de maio.

Atleta federado mais antigo da FACAt, Floriano descobriu-se como atleta em 1967, quando ainda era um soldado do Exército Brasileiro. Em 1987, quando a FACAt foi fundada, Floriano já fazia história há 20 anos, e integrou o primeiro grupo de atletas filiados à entidade, em julho daquele ano.

Sua primeira corrida foi a Coronel Sebastião Dantas, tradicional evento realizado por muitos anos em Rio Branco, quando conquistou o segundo lugar no pódio geral da prova. Naquele evento, o corredor de rua Arinauá Lustosa Leão ficou em primeiro lugar.

Desde o primeiro evento em que participou, Floriano mostrou que era um talento nato do pedestrianismo local. Correu de cuturno por muitos anos, e disputou pódios com grandes nomes do atletismo de rua local, como Eládio Barbosa e Moraes.

A história do Atletismo Acreano se confunde com a história de “Seu Floriano”, como era carinhosamente chamado por quem ama o esporte. À família enlutada e amigos, nossos mais sinceros votos de conforto e paz.

Rio Branco, 18 de maio de 2024.

JOÃO GOMES JÁCOME

Presidente do Conselho de Administração da Federação Acreana de Atletismo