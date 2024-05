Acreano Thomas Bryan disputa cinturão no México neste sábado

O lutador acreano de MMA, Thomas Bryan, de 24 anos, enfrentará o venezuelano Armando Figueira, conhecido como “El Samurai”, na disputa pelo cinturão da categoria até 61,2 kg no evento Predador Fight Championship 47. O confronto ocorrerá neste sábado, dia 18, na cidade de Cancun, México.

Após a tradicional encarada entre os lutadores, Bryan compartilhou nas redes sociais que conseguiu atingir o peso exigido para a categoria, apesar de ter enfrentado dificuldades com a falta de uma sauna para auxiliar no corte de peso. “Consegui bater o peso faltando 20 minutos para o término da pesagem oficial. Agora é hora de hidratar e recuperar o peso para a luta. Conto com o apoio de todos vocês, acreanos”, afirmou o atleta.

Nascido em Assis Brasil, no interior do Acre, Thomas Bryan reside em Rio Branco desde os seis anos de idade. Além de sua carreira como lutador, ele é empresário no setor de artes marciais e sócio na academia Evolution Sport Center, junto com seu professor, o renomado Mestre Jacaré, uma referência do jiu-jítsu no estado.

Seu oponente, o venezuelano Figueira, possui um histórico de 7 vitórias e 4 derrotas, com uma vitória por nocaute e três por decisão dos juízes. Por outro lado, Bryan tem um cartel impressionante com 5 vitórias e apenas um revés na jornada profissional.