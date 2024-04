Colisão entre camionete e moto deixa duas pessoas feridas no Nova Esperança

Na noite desta segunda-feira (08), um acidente na estrada do Calafate, no bairro Novo Esperança, deixou duas pessoas feridas.

O acidente aconteceu quando João, condutor de uma camionete Hilux prata, trafegava sentido Calafate, enfrentou problemas nos freios do veículo. Em uma tentativa de evitar o pior, João desviou para um terreno baldio, sem notar a presença de uma moto Honda Titan preta, conduzida por Alexandre Paiva de Souza, 25 anos, e sua passageira Ivânia Mendes de Lins, 48 anos, que trafegava no sentido oposto.

No momento da colisão, Alexandre e Ivânia foram lançados ao solo, resultando em ferimentos graves. João imediatamente acionou o Samu, que enviou uma ambulância para prestar socorro às vítimas. Os socorristas estabilizaram as vítimas no local e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Alexandre Paiva deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de fraturas na perna esquerda e no joelho, além de ferimentos na região peniana, seu estado de saúde é considerado estável, porém pode pode se agravar. Enquanto isso, Ivânia queixava-se de dores intensas na região pélvica, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), foi acionada, chegaram ao local, isolaram a área e deram início aos trabalhos de perícia.