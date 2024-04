Morador em situação de rua é ferido com facada em via pública e vai parar no Pronto-Socorro

Por Davi Sahid

O morador em situação de rua, Francisco Moura de Souza, de 42 anos, foi ferido com um facada em via pública no final da tarde desta segunda-feira, 8, nas proximidades da caixa d’água no bairro 6 de Agosto no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Francisco estava com outros moradores de rua, quando inesperadamente um deles em posse de uma faca se aproximou e na traição desferiu um golpe na região do ombro da vítima. Após o ataque e para não morrer, Francisco mesmo ferido ainda conseguiu correr atravessar a ponte e por volta das 19h já na Rua Arlindo Porto Leal, nas proximidades do Memorial dos Autonomistas no Centro de Rio Branco, sentou na calçada e pediu ajuda um popular.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao Pronto-socorro de Rio Branco estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada e fez busca nas região em busca de pender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da delegacia especializada.