Operação “Hegemonia” da Polícia Civil do Acre resulta em prisões e apreensões contra o crime organizado

Nesta quinta-feira, 16, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), deflagrou a operação “Hegemonia”, uma ação contundente contra o crime organizado que visa desmantelar redes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A operação, que mobilizou uma equipe de agentes especializados, resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva.

Além disso, foram apreendidos mais de R$ 50 mil em dinheiro, uma arma de fogo e quatro celulares que serão submetidos a perícia para análise de dados. “O objetivo da operação “Hegemonia” é combater as estruturas do crime organizado, desarticulando suas operações ilícitas e promovendo a segurança da população.

A ação não se limitou ao território do Acre, estendendo-se também às cidades de Rondônia e Santa Catarina. Das oito prisões realizadas, uma foi efetuada em Santa Catarina, e as outras sete em Rio Branco, demonstrando a abrangência e o alcance das atividades criminosas desbaratadas pela operação”, disse o delegado titular da DRACO/ AC, José Adonias Gomes.

A autoridade policial destacou a importância do trabalho conjunto entre as forças policiais e a determinação em enfrentar o crime organizado. “A operação ‘Hegemonia’ é mais um passo decisivo no combate à criminalidade, demonstrando o compromisso das autoridades em garantir a ordem pública e a segurança dos cidadãos”, enalteceu.

A Polícia Civil do Acre ressalta que as investigações prosseguirão para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente as estruturas criminosas, reiterando seu compromisso com a justiça e a paz social. A operação “Hegemonia” representa mais um duro golpe contra o crime organizado, reforçando a determinação das autoridades em promover a segurança e o bem-estar da população.