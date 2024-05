Ministério Público promove palestra sobre prevenção de violência sexual na infância

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promoveu na manhã desta quinta-feira (16), no auditório da instituição, a palestra “Prevenção da Violência Sexual na Infância”. O evento acontece em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será celebrado no próximo dia 18 de maio.

A palestra ministrada pela professora Alcione Maria Groff, foi acompanhada de apresentações teatrais dos alunos dos cursos de Pedagogia e Letras/Libras da Universidade Federal do Acre. O evento foi prestigiado por integrantes da Rede de Proteção aos Direitos de Crianças e Adolescentes e da Procuradoria-Geral de Justiça.

“A exploração e o abuso sexual são crimes hediondos que deixam marcas profundas nas vítimas. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos das crianças e adolescentes”, disse Rita de Cássia Nogueira, que é procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais.

Também esteve no evento, a vice-governadora Mailza Assis, que elogiou o projeto da professora Alcione e falou da necessidade de encontrar formas adequadas de ensinar as crianças sobre o que é violência sexual.

“É importante que essa mensagem seja levada da forma correta. Em que pese a importância da orientação dos pais, tudo começa na educação, que é onde a criança internaliza todo o conhecimento e aprendizado”, disse a Mailza.

Na palestra, a violência sexual foi abordada como um grave problema de saúde pública que afeta as vítimas, as famílias e comunidades. Segundo a professora, abuso sexual envolve qualquer ação que utiliza crianças ou adolescentes para fins sexuais, seja presencial ou por meio eletrônico e a educação sexual, dentro desse contexto, serve como prevenção.