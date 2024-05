Prefeitura de Rio Branco divulga resultado final de concurso público

O Instituto Verbena, entidade responsável pela execução do concurso público da Prefeitura de Rio Branco, anunciou nesta quinta-feira (16) os resultados finais da prova de títulos e da perícia médica para Pessoas com Deficiência (PCD). Adicionalmente, foi disponibilizada uma atualização da lista com o resultado final da prova objetiva.

A prova de títulos, etapa final do concurso, foi realizada exclusivamente para candidatos ao cargo de professor. Para as demais funções de nível médio, o concurso se restringiu à prova objetiva, cujo resultado final já é considerado definitivo, conforme o edital.

O cronograma prevê que a divulgação completa dos resultados ocorra até o dia 23 de maio, sendo que o resultado final da prova de títulos estava programado para ser anunciado no dia 16 do mesmo mês. O processo desde a aplicação até a divulgação dos resultados durou pouco mais de um mês, refletindo a necessidade imediata de contratação de novos funcionários públicos.

Os interessados podem consultar os resultados finais da prova de títulos e da perícia médica no site oficial do Instituto Verbena.