Motorista faz conversão proibida na Avenida Getúlio Vargas e deixa motocicleta com fratura no punho

Na noite desta segunda-feira(08), um acidente aconteceu na Av Getúlio Vargas, no bairro Bosque.

Segundo informações repassadas, o motorista do Gol, que não teve seu nome revelado, fez uma conversão proibida no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas, com a Rua Coronel Alexandrino, no Bosque. O motociclista identificado por João Wesley Dimas, de 31 anos, com impacto veio ao solo, ele teve fratura no punho e um corte no dedo direito, não quis receber atendimento no local e veio por meios próprios ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Tanto o motociclista quanto o condutor do veículo entraram em acordo para “rachar” as despesas dos danos materiais.