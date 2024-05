Conflitos por disputa de terra deixa feridos na BR-317; dois dão entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco

Dois homens foram alvejados a tiros, em um confronto armado na Fazenda Fusão, no Seringal Novo Natal, km 104 da BR-317, divisa do Acre com o Amazonas, na tarde desta segunda-feira, 20.

Edgermeson José Alves, de 26 anos, e Francisco da Silva Uchôa, 30 anos, foram atingidos por tiros na cabeça durante uma tentativa de homicídio, supostamente ligada a conflitos por terra na região. Três outras pessoas também ficaram feridas, mas sem gravidade.

Testemunhas relataram disparos feitos por pistoleiros supostamente a mando de um fazendeiro local, em meio a disputas por mais de 100 mil hectares de terras, pertencentes à União.

Após o ataque, as vítimas foram levadas por populares até a UPA do Segundo Distrito de Rio Branco e posteriormente transferidas ao Pronto-Socorro em uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar do Acre foi acionada, mas enfrentou dificuldades devido ao trecho afetado estar sob jurisdição do Estado do Amazonas.

A situação na região permanece tensa, com autoridades enfrentando desafios para intervir devido à complexidade do território e possíveis influências corruptivas de funcionários públicos e empresas privadas (cartório). Até o momento, nenhum agente da Polícia Federal foi mobilizado para o caso.

O desfecho do caso aguarda desdobramentos das investigações em curso.