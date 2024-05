Homem é agredido a golpes de ripa com prego em via pública em Rio Branco

Paulo dos Santos Lima, de 41 anos, foi agredido a golpes de ripa com prego na noite desta segunda-feira, dia 20, na rua 10 de Julho, no bairro Placas, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Paulo estava caminhando em via pública quando foi abordado por criminosos que, em posse de ripas com prego, o agrediram, causando-lhe um grande corte na cabeça e vários hematomas nas costas, braços e perna esquerda. Mesmo ferido, Paulo ainda conseguiu andar até a frente de uma residência, onde caiu na calçada. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Moradores encontraram o homem ferido, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele foi internado em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações e em seguida realizaram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.