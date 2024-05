Acre terá frio intenso com mínimas entre 12 e 15ºC neste fim de semana, diz Friale

Neste próximo fim de semana, a partir de sexta-feira, dia 24 de maio, a quinta onda polar do ano chega ao estado, provocando a terceira friagem de 2024. A previsão é do portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale.

De acordo com ele, essa será a mais forte, duradoura e abrangente onda de frio deste ano, até o momento, esfriando todo o Acre.

Novos recordes de frio serão registrados no Acre, com mínimas entre 12 e 15ºC, em Rio Branco e todo o vale do rio Acre, entre 15 e 18ºC, em Cruzeiro do Sul e todo o vale do Juruá, e entre 14 e 17ºC, na região amazonense de Boca do Acre.

No entanto, essa massa de ar frio não será mais forte do que a do ano anterior, em 2023, quando foram registradas temperaturas de 9ºC, com nove dias de frio moderado, na capital do Acre.

Durante esta semana, o tempo bom e seco, com sol e nuvens, vai predominar até quinta-feira, com dias quentes, porém, com noites amenas nos primeiros dias. Já a partir de quinta-feira, poderão ocorrer chuvas pontuais, mas, na sexta-feira, será alta a probabilidade de chuvas fortes, com temporais, raios e ventanias.