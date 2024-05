Vídeo mostra homens retirando avião que caiu em rio no Acre

Imagens obtidas pelo ac24horas na tarde desta segunda-feira (20) mostram homens retirando o avião Cessna modelo 150H de matrícula PT-DFX de dentro do rio Tarauacá, no município de Tarauacá, interior do Acre.

De acordo com as informações recebidas, três pessoas ocupavam o avião quando este caiu na manhã desta segunda. Duas pessoas teriam saído do avião ilesas e uma pessoa ficou ferida no rosto, segundo informações extraoficiais. O avião é homologado para dois ocupantes, incluindo um piloto.

Nas imagens (veja o vídeo abaixo), homens usam uma corda e a força do baixo para tirar o avião da água para a praia do rio. Em certo momento ouve-se uma voz masculina que diz: “é a quarta queda, mas essa foi a pior”. Apesar do comentário, o Painel Sipaer, da Força Aérea Brasileira, não tem registro de acidentes ou incidentes com o prefixo dessa aeronave.

O vídeo não mostra impactos significativos ao avião. A aeronave caiu próximo à Fazenda Santa Luzia, no município de Tarauacá.

O governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), deslocou uma equipe da corporação para prestar atendimento na queda do avião.

O comandante do CBMAC, Coronel Charles Santos, informou, ainda, que os próprios passageiros, após pouso de emergência na água, acionaram a corporação para o atendimento necessário.