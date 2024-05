Acre não possui leitos de UTI adulto disponíveis nesta segunda (20)

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou nesta segunda-feira, 20, que os 75 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adultos disponíveis no Acre estão ocupados.

A capital do estado dispõe da maioria dos leitos de UTI disponíveis, ao todo 65 leitos estão distribuídos entre o Pronto-Socorro, Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e Hospital Santa Juliana. O restante encontra-se no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Segundo o Boletim InfoGripe, divulgado no último dia 16 de maio pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Acre figura em situação de aumento nas tendências de Srag de curto e longo prazo, considerando a 19ª semana epidemiológica de 2024, entre 28 de abril a 4 de maio.

O aumento de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) pode ser o responsável pela superlotação dos leitos.