Simplificando a vida dos cidadãos, governo realiza novos mutirões de cirurgias em Plácido de Castro, Brasileia e Cruzeiro do Sul

O trabalhador rural Agostinho Silva Santana, de 30 anos, sofria com dores abdominais devido a uma hérnia umbilical, mas está próximo de recuperar sua qualidade de vida, após passar por cirurgia no último sábado, 6, no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro. “Foi rapidinho, poucos dias depois que dei entrada no pedido já me chamaram pra fazer a cirurgia. Eu trabalho na zona rural com serviço pesado, aí eu não tava conseguindo mais fazer o serviço, porque dói muito, até quando eu ando de moto. Agora vai ser outra história. Essa cirurgia foi uma bênção”, relatou.

Quem também passou por cirurgia no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte foi Iza Caroline, de apenas 4 anos. A mãe, Ângela Maria Pereira, conta que é a segunda vez que a filha passa pelo procedimento. “Eu me sinto aliviada, porque eu estava com a preocupação de fazer essa nova retirada do cisto, que nasceu pela segunda vez. Mas se Deus quiser vai dar certo, não vai ser mais preciso refazer. Esse programa [Opera Acre] é muito importante pra população”, avalia.

Assim como Agostinho e Iza, cerca de 40 pacientes foram operados em cirurgias gerais e de vasectomia em Plácido de Castro, no mutirão deste fim de semana, atendendo não apenas moradores locais, mas de municípios vizinhos, como Acrelândia e Capixaba. O Opera Acre demonstra o compromisso da gestão atual com a saúde pública. O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, reforça a importância do programa.

“O Opera Acre é uma das ações que mais impactam a vida dos cidadãos e isso nos orgulha muito, porque é um compromisso do governador Gladson Cameli que está sendo realizado rigorosamente não só em Plácido de Castro, como em outros municípios, simplificando a vida do cidadão, que não precisa mais ir até Rio Branco pra fazer cirurgias”, explicou o gestor, que acompanhou pessoalmente o mutirão.

A chefe de regulação de cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento, acrescenta que, neste fim de semana, as cirurgias foram realizadas simultaneamente também em Brasileia e Cruzeiro do Sul.

“O Opera Acre começou em março neste ano e estamos cumprindo uma programação mensal, operando todos os sábados do mês, em Cruzeiro do Sul, com cirurgias ginecológicas, histerectomia, curetagem e laqueaduras. Então, é um mapa de dez pacientes com cirurgias mistas. Em Senador Guiomard, estamos operando de segunda a sábado, em várias especialidades. São cerca de 70 pacientes mensais. Já em Brasileia, somente neste fim de semana, foram 40 pacientes beneficiados em um mutirão de laqueaduras”, reforça Shirley.

Somadas todas as especialidades, em 2023, o Opera Acre realizou ao todo 11.938 cirurgias. Neste ano, somente para o mês de abril, 300 procedimentos são estimados.