Governo nomeia aprovados em concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre

O governo do Estado anunciou oficialmente a nomeação dos candidatos que foram aprovados em concurso público visando ao preenchimento de cargos efetivos do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), entidade fundamental para a implementação de políticas socioeducativas no Acre.

A convocação dos candidatos aprovados representa não apenas o cumprimento de um processo seletivo rigoroso, mas também a concretização de um compromisso do governo em fortalecer as instituições públicas por meio da inclusão de profissionais qualificados.

Os nomeados estão aptos a assumir seus cargos efetivos no órgão, nas funções de agente socioeducativo feminino, agente socioeducativo masculino, assistente social, psicólogo, técnico administrativo e operacional (auxiliar administrativo) e técnico administrativo e operacional (motorista). Confira o edital.

Conforme decreto, os candidatos nomeados têm até o dia 29 de maio de 2024 para apresentar os documentos pertinentes ao cargo e efetuar a assinatura do termo de posse.