Concurso Público Unificado: mais de 120 militares da PM, Força Nacional e Gefron fazem a segurança nos locais de prova no Acre

O Acre contabilizou 17.756 inscritos no Concurso Público Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, que devem fazer as provas neste domingo, 5, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para que a realização do certame se dê de maneira segura, mais de 120 militares da Segurança Pública vão garantir a ordem nos locais de prova.

Em abril, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, publicou a Portaria nº 661, que autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nos eventos relacionados à segurança do CPNU, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A coronel Marta Renata Alves, diretora operacional da PMAC, explicou que, assim como no Enem, foi realizado um convênio entre a instituição e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para as ações no dia da prova.

“A Polícia Militar ficou com a missão tanto de policiamento no entorno dos locais de prova como em rotas de escolta. No entanto, a Força Nacional e o Grupo Especial em Fronteiras (Gefron), cuja participação é uma novidade, estão nos auxiliando na escolta das provas que saem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul”, destaca.

O policiamento ostensivo deve começar a partir das 4h, já que os portões, no Acre, serão abertos às 5h30. “A ideia é que tudo transcorra sem nenhuma intercorrência. Esse convênio tem o aporte financeiro do Inep, que faz um repasse para a Polícia Militar, para que a gente realmente consiga pagar, desde as diárias para os militares que estiverem envolvidos no policiamento quanto alguma outra despesa com logística”, completa.

Provas no Acre

Devido ao fuso horário, os candidatos devem ficar atentos aos horários das provas, considerando duas horas a menos do horário de Brasília (DF). Os portões, para as provas da manhã, vão se abrir às 5h30 e se fechar às 6h30 no Acre e, pela parte da tarde, abrem-se às 11h e se fecham ao meio-dia. Os horários de início das provas também são diferentes daqueles aplicados na maior parte do país. No Acre os candidatos começam o teste às 7h, pela manhã, e às 12h30, pela tarde.

Para obter o cartão de confirmação, o candidato deve acessar a mesma página em que fez a inscrição.

O Ministério da Gestão recomenda levar o cartão impresso no dia da prova, apesar de não ser obrigatório, com o documento de identidade original e caneta preta transparente.

Todos os candidatos farão as provas em dois turnos. De manhã, o exame terá questões de conhecimentos gerais e uma redação ou pergunta dissertativa, e, à tarde, questões de conhecimentos específicos.

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas em ambos os turnos é de duas horas. Caso o candidato saia antes, será eliminado do concurso. No site do MGI, é possível acessar o manual do candidato.