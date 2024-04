Fundhacre capacita profissionais da saúde com curso de suporte básico e avançado de vida

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEP), promoveu um curso de capacitação em suporte básico e avançado de vida para os servidores da saúde que atuam no complexo hospitalar. O curso foi realizado nos cinco primeiros dias deste mês, oferecendo uma oportunidade para atualização e aprimoramento das habilidades técnicas dos profissionais.

Cerca de 80 pessoas participaram da atividade que teve como objetivo garantir que os servidores da Saúde estejam equipados com as mais recentes técnicas e protocolos de suporte de vida. Em um ambiente hospitalar, onde cada segundo pode fazer a diferença, é fundamental que a equipe esteja bem treinada e preparada para lidar com uma variedade de situações médicas emergenciais.

Os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em uma ampla gama de temas relacionados ao suporte básico e avançado de vida. Isso inclui desde a identificação precoce de uma parada cardiorrespiratória, técnicas de reanimação cardiopulmonar, reconhecimento de ritmos de parada e o manejo do paciente nos cuidados pós-ressuscitação cardiopulmonar.

Conforme a coordenadora do NEP, Natasha Volpati, é semestralmente ofertada essa capacitação aos servidores. “Esse é o segundo ano que estamos realizando esse curso. Hoje, no ambiente hospitalar, um paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, na enfermaria ou UTI, então, é importante que todos os profissionais saibam conduzir a situação. Por isso, o público-alvo são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem”.

A capacitação contou com a parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac), unindo teoria e prática, além de oferecer treinamento, permitindo que os participantes simulem cenários de emergência realistas e desenvolvam suas habilidades em um ambiente controlado. Essa abordagem é fundamental para garantir que os profissionais possam aplicar efetivamente o que aprendem em situações de realidade, onde a pressão e a urgência são comuns.

“É mais uma iniciativa positiva da Fundhacre, por meio do NEP. O treinamento desenvolve habilidades, então, quanto mais capacitado e atualizado é o profissional, melhor é a assistência aos nossos pacientes”, afirma a médica Erine Cavalcante.