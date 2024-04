Corpo de Bombeiros realiza aula inaugural do Curso de Mergulho Autônomo

Com objetivo de garantir ampla qualificação para integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), foi realizada nesta segunda-feira, 8, no auditório da Polícia Federal, em Rio Branco, a cerimônia de aula inaugural do 7° Curso de Mergulho Autônomo (Cmaut/2024). Os 35 alunos que irão participar da formação entoaram o hino do Soldado do Fogo no início da solenidade, que contou com a presença de representantes da Segurança Pública do Estado.

O último curso Cmaut foi realizado em 2016. Na atual edição, além dos militares acreanos, participam também bombeiros militares da Bahia, Polícia Militar (PM) e Instituto Socioeducativo (ISE).

De acordo com o coronel bombeiro militar, Charles da Silva, os serviços do Corpo de Bombeiros cresceram bastante, principalmente no ano de 2023, em que foram registradas 40 mil ocorrências em todo o estado.

“É necessária essa renovação todos os anos, porque é uma atividade extremamente extenuante e muito perigosa. Então se faz necessário sempre melhorar a qualificação desses militares que irão prestar serviço, porque não existe a palavra erro quando se trata de mergulho, não tem a possibilidade disso”, destacou.

Na Região Norte há grande índice de atividades aquáticas, em que parte de busca e resgate de bens é realizada por mergulhadores que passaram pelo Cmaut.

“O mergulho de resgate é uma atividade muito difícil. E esses militares estão buscando a especialização. O militar civil se forma, de modo tradicional, e depois é necessária a busca por especializações em que ele tem afinidade. E ao final, quem conseguir passar por todas as etapas, estará habilitado para cumprir a nova função”, explicou o coordenador do curso, capitão Alexandre Veras.

Como parte do curso, haverá intercâmbio com outras instituições, como o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e do Mato Grosso, que farão uma troca de conhecimentos com a coordenação, a fim de aperfeiçoar os professores. A grade curricular do curso conta com salvamento aquático, natação e educação física. De acordo com o coordenador, essas disciplinas vão dar condições aos mergulhadores para exercer efetivamente a missão de mergulhar.

“É exigida de todos os militares uma bateria de exames, para poder confirmar se estão aptos [em termos de saúde] a participar do curso. Esses cuidados são necessários para preservar a segurança e preservar a saúde de todos”, destacou Veras.

Durante o curso, os militares serão submetidos a testes teóricos e práticos, simulações, operações em piscina e no tanque de mergulho e operações em rios e lagos, entre outros locais, em municípios como Cruzeiro do Sul. “Serão atividades bem completas, para que, ao final, o nosso mergulhador seja capaz de executar sua função com maestria”, explicou o coordenador.

O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria de Segurança, investiu mais de R$ 1 milhão em equipamentos e demais despesas administrativas e logísticas.

“Estamos em um outro momento para a segurança pública. Durante o curso deste ano, cada soldado terá seu kit mergulho”, destacou o secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia.

A previsão para a conclusão do Cmaut é dia 4 de maio, quando os soldados concluintes irão se tornar mergulhadores de resgate, profissionais que garantem o alento familiar com o resgate de pessoas ou a recuperação de bens.