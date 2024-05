Abel Ferreira faz pedido para diretoria do Palmeiras: “Não vendam este jogador”

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, deu um recado incisivo para a diretoria do Verdão após a vitória da equipe diante do Botafogo-SP, por 2 x 1, na noite dessa quinta-feira (2/5), pela 3ª fase da Copa do Brasil. Durante entrevista coletiva, o português pediu para que o jovem Estêvão, de 17 anos, não seja vendido.

O garoto foi responsável pela vitória alviverde ao marcar o segundo gol da equipe nos acréscimos e, por isso, o treinador palmeirense fez um comunicado direto para a diretoria do clube.

“Não vendam este jogador, deixem ele conosco até 2027. Acho que ele é diferente de tudo que já vi, ele defende, ataca, se mostra”, declarou Abel.

Com a eminente saída de Endrick, que deixará a equipe em junho para se juntar ao Real Madrid, o técnico do Palmeiras reforçou a importância de manter Estêvão no plantel por, pelo menos, mais três anos.

“É o único pedido à direção: não deixem esse jogador sair. Ele pode ser uma referência para nós, todas as equipes precisam deste tipo de jogador porque ele faz coisas diferentes”, completou.

Além de destacar as qualidades técnicas da joia palmeirense, Abel Ferreira ainda fez questão de exaltar o contexto familiar do jogador.

A preocupação de Abel Ferreira tem justificativa. Estêvão possui vínculo com Palmeiras até abril de 2026 e sua multa rescisória gira em torno dos 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 245 milhões). Com nove partidas disputadas, o jogador marcou dois gols importantes, um pela Copa do Brasil e o outro na Libertadores.