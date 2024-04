Ciclista fica gravemente ferido após bater em buraco e cair no bairro Apolônio Sales

No final da tarde deste domingo (21), um acidente aconteceu no bairro Apolônio Sales, parte alta da cidade.

Júlio Cézar de Araújo Madeira foi vítima de um grave acidente ao colidir com um buraco não sinalizado na pista do Ramal São João.

Segundo informações repassadas, Júlio, que trabalha como maqueiro no Pronto Socorro de Rio Branco, trafegava pela via pública quando, surpreendido pela falta de visibilidade do buraco, sofreu uma queda brusca. O impacto foi tão severo que ele bateu a cabeça no chão, perdendo a consciência momentaneamente.

Testemunhas que passavam pelo local prontamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe de suporte avançado esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e estabilizou o ciclista ainda no local do acidente. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro (PS) em estado estável.

Júlio foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um traumatismo craniano encefálico de natureza leve e diversas escoriações pelo corpo.

Este incidente levanta preocupações sobre a segurança em vias públicas, especialmente em rotas frequentadas por ciclistas. A manutenção adequada das estradas e a sinalização de perigos são essenciais para prevenir acidentes semelhantes.

Veja as imagens: