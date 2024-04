Colisão entre camionete e moto, deixa pedreiro ferido na BR 364

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (21) na BR-364, no Distrito de Vista Alegre do Abunã, no interior de Rondônia.

Abenilson dos Santos Suarez de 35 anos, sofreu ferimentos sérios após a colisão entre a moto que pilotava e uma camionete.

O acidente ocorreu por volta das 15 horas, quando Abenilson, conduzindo uma Honda CG 125 vermelha, adentrou repentinamente a BR-364 vindo da Avenida Paulo Leal e se deparou com uma camionete L200 Triton de cor prata que estava no sentido Vila Extrema. A colisão foi inevitável e resultou em Abenilson sendo arremessado ao solo, onde sofreu múltiplas escoriações.

Socorrido inicialmente ao hospital do Distrito de Vila Extrema, a vítima necessitou de transferência devido à gravidade de seus ferimentos e foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Abenilson foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura no fêmur esquerdo, escoriações, um corte no joelho e fortes dores torácicas, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente para a realização da perícia e coleta de informações. O motorista da camionete permaneceu no local do acidente e colaborou com as autoridades, sendo posteriormente liberado.

Veja as Fotos: