Real Madrid consegue virada histórica sobre Bayern e vai em busca de 15ª Champions

Para considerar o Real Madrid morto na Champions League, é preciso esperar o apito final. E nesta quarta-feira (8), no Estádio Santiago Bernabéu, o time espanhol deu mais uma demonstração da força que tem no principal torneio de clubes do mundo.

A equipe de Carlo Ancelotti perdia por 1 a 0 do Bayern de Munique até os 43 minutos do segundo tempo, no jogo de volta da semifinal, quando o contestado atacante Joselu entrou em cena. Com dois gols do centroavante de 34 anos em um intervalo de três minutos, o Real conseguiu mais uma épica virada na Champions e garantiu a classificação à final — no duelo de ida, os times haviam empatado por 2 a 2.

Na decisão, o clube 14 vezes campeão europeu enfrentará o Borussia Dortmund em uma final inédita. Espanhóis e alemães se enfrentarão no próximo dia 1º de junho, no Estádio Wembley, em Londres. O Dortmund, que foi à decisão pela última vez há 11 anos, busca o seu segundo título.

Ancelotti, que levou os madridistas à conquista nas temporadas 2013/2014 e 2022/2023, terá a oportunidade de levantar sua terceira taça pelo Real. Com o Milan, ele também foi duas vezes campeão (2002/2003 e 2006/2007).

Até os minutos finais do confronto desta quarta, o goleiro Manuel Neuer vestia a capa de herói da então classificação do Bayern à final. Com defesas difíceis, incluindo um desvio em chute de Vinicius Júnior que ainda tocou na trave, o arqueiro de 38 anos fazia uma atuação de gala.

Com a muralha alemã garantindo o zero no placar de um lado, Alphonso Davies colocou os bávaros à frente aos 23 minutos da etapa final com um golaço. O canadense recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e mandou no ângulo, de perna direita, sem defesa para Lunin.

O Bayern se segurava contra as investidas do Real Madrid e Neuer parecia intransponível. Até que, aos 43, em chute não muito forte de Vini Jr, o goleiro não conseguiu segurar e, num lance semelhante à falha de Oliver Kahn na final da Copa do Mundo de 2002, soltou a bola no pé de Joselu, que tinha saído do banco de reservas e empatou o jogo.

Na sequência, em nova investida dos donos da casa, Rüdiger recebeu lançamento na esquerda da área e cruzou para o meio. Joselu, mais uma vez, apareceu para desviar e dar a vitória ao Real Madrid, que vai para sua 18ª final de Champions League.

Em Wembley, o Borussia Dortmund tentará o feito raro de encontrar o Real em uma decisão europeia e vencê-lo. Para superar os espanhóis, porém, não bastará chegar com uma boa vantagem aos últimos minutos da partida. Será preciso garantir que os espanhóis, após o apito final, não terão nem a mais remota chance de se recuperar.

Estatísticas de Real Madrid x Bayern de Munique

•Posse de bola: 57% x 43%

•Finalizações: 19 x 8

•Finalizações no gol: 7 x 5

•Grandes chances: 5 x 0

•Passes certos: 571 (90%) x 416 (86%)