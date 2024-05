Vídeo: Pablo Marçal cobra retratação de jornalista da Globo: “Miserável”; entenda

Treta! A briga entre Pablo Marçal, e a rede Globo ganhou novos capítulos. Depois que a jornalista Natuza Nery afirmou que uma fake news envolvendo a tragédia no Rio Grande do Sul partiu do coach, o profissional partiu para o ataque contra a Vênus prateada.

Tudo começou quando a jornalista, ao vivo na GloboNews, revelou que o Governo Federal acionou a Polícia Federal e Advocacia-Geral da União contra fake news sobre o RS. Uma das notícias diz que caminhões de doações estavam sendo barrados porque não tinham nota fiscal.

Natuza Nery declarou que tal informação saiu do empresário. “Isso partiu de um endereço certo. Isso partiu de um coach, chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira”, explicou.

Pablo Marçal tomou conhecimento da notícia veiculada no canal da Globo e promoveu um discurso ofensivo contra o veículo de comunicação.

Irritado, Marçal chamou Natuza de “incompetente e miserável”.

Fonte: BNews