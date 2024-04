Athletico-PR bate Internacional e mantém invencibilidade em casa

Neste domingo (21), em duelo equilibrado na Ligga Arena, em Curitiba, o Athletico-PR recebeu o Internacional por 1 a 0, quebrou a invencibilidade do time gaúcho e manteve a sua própria invencibilidade, sendo o time há mais tempo sem perder em casa no futebol brasileiro. Agora, são 25 jogos sem perder na Ligga Arena, onde não perde desde julho de 2023.

Canobbio decidiu o jogo com um chutaço de fora da área aos 25 minutos da segunda etapa, e manteve a maior invencibilidade do Brasil com o Furacão: agora, são 25 jogos sem derrota na Ligga Arena por todas as competições;

Com a vitória rubro-negra, o time paranaense subiu para a 3ª posição, com 6 pontos, enquanto os gaúchos, por sua vez, mantém os mesmos 6 pontos, mas na 5ª posição na tabela;

Na próxima rodada, o Athletico vai a Caxias do Sul no próximo domingo (28), às 18h30 (horário de Brasília), enfrentar o Juventude, enquanto o Internacional recebe o Atlético-GO, também no domingo (28), mas às 20h (horário de Brasília).

Ambos voltam a campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana, com o Furacão viajando ao Uruguai para enfrentar o Danubio, na quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), enquanto o Colorado viaja ao Equador, para enfrentar o Delfín, na quinta-feira (25), às 23h (horário de Brasília).

Como foi o jogo

No primeiro tempo, a partida foi equilibrada. O Athletico controlou mais as ações ofensivas e frequentava com mais aficno o campo de ataque, mas o Internacional assustava especialmente com os lances de velocidade do atacante Wesley, que criou duas oportunidades ao longo da primeira etapa.

Mas foi no final do tempo inicial que o Furacão começou a crescer, com duas finalizações de Cuello, uma obrigando o goleiro Rochet a fazer a melhor defesa da primeira etapa, e outra com menos perigo do que o imaginado, deixando as emoções para a segunda etapa.

No segundo tempo, nos primeiros minutos, o Athletico começou a tomar mais a iniciativa, mas o Inter seguia chegando através dos contra-ataques e em jogadas em velocidade, como criou em boas grandes oportunidades com Gustavo Prado e a melhor delas com Borré, que Thiago Heleno tirou em cima da linha.

O que fez o Athletico, que já vinha chegando igualmente, e tendo boas chances, como na cabeçada de Cristian defendida por Rochet, criar em seus momentos, mas em um chute de alta categoria de Canobbio, o Furacão abriu o placar. A partir daí, o time de Eduardo Coudet procurou ter mais a bola e criava mais, mas sem a mesma qualidade nas finalizações, e ainda que Canobbio tenha sido expulso, ficando por alguns minutos com um homem a mais, não foi o suficiente para furar o gol adversário, que manteve os 3 pontos para os paranaenses.

Gols e destaques

Wesley e a melhor chance do Inter: Aos 36, em contra-ataque puxado pela equipe colorada após falta mal batida pelo Athletico, Wesley puxa contra-ataque, entra na área pela esquerda e chuta para o gol, mas manda na rede pelo lado de fora.

Cuello e a melhor chance do Athletico: Aos 40 minutos, Cuello recebe lançamento, domina no lado esquerdo e chuta para o gol. Rochet defende em dois tempos, rápido o suficiente para pegar antes da chegada de Canobbio e impedindo o gol rubro-negro.

“Expulsão” de Vitão: Aos 44 da primeira etapa, o zagueiro colorado Vitão quase foi expulso por um erro do árbitro Felipe Fernandes de Lima, que lhe daria cartão amarelo e por um momento, acreditou que seria o segundo do zagueiro do time gaúcho, o que foi corrigido a tempo para “apenas” um cartão amarelo.

Borré tem a melhor chance colorada: Aos 19 minutos da segunda etapa, o colombiano Borré recebe na área, chuta, e Bento faz boa defesa. O atacante pega o rebote, para o gol, e Thiago Heleno salva quase em cima da linha. Que chance perde o Inter.

Athletico abre o placar (1×0): Depois de criar muitas oportunidades, especialmente no jogo aéreo, o Furacão chegou ao gol aos 25 em bela jogada individual de Canobbio pela esquerda, limpou Robert Renan na entrada da área e acerta um chute na gaveta, sem chances para Rochet.

Canobbio expulso no fim: Aos 41 minutos, o Athletico ficou com 10 homens após a expulsão de Canobbio, que recebeu o segundo cartão amarelo após falta por trás em Bustos. O uruguaio tinha recebido seu primeiro cartão um minuto antes por reclamação.

Borré acerta a trave no fim: Com o abafa colorado nos últimos minutos, aos 50, após cruzamento na área de Bustos, Borré tenta mais uma vez, sobe sozinho diante da zaga rubro-negra e a bola acerta caprichosamente a trave do goleiro Bento.

Ficha técnica

Competição: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marcio Henrique Gois (SP)



Amarelos: Léo Godoy, Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan, Rômulo, Fernandinho, Thiago Heleno, Wesley, Canobbio

Vermelhos: Canobbio

Gols: Canobbio (25/2º)

Athletico: Bento, Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Fernandinho; Julimar (Zapelli (Felipinho)), Canobbio, Cuello; Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca

Internacional: Rochet; Hugo Mallo (Lucca), Vitão, Robert Renan, Renê; Bruno Henrique (Bustos), Rômulo (Thiago Maia); Wesley, Maurício (Bruno Gomes), Wanderson (Gustavo Prado); Borré. Técnico: Eduardo Coudet