Vitória abre vantagem, mas cede empate ao Bahia em clássico

O Vitória abriu 2 a 0, mas o Bahia buscou o empate por 2 a 2 em clássico disputado neste domingo (21), no Barradão, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Matheuzinho e Wagner Leonardo marcaram para o Vitória. Biel e Everaldo deixaram tudo igual para o Bahia. De volta à Série A após seis anos, o clássico baiano foi bastante agitado, com muitas chances de gols para os dois lados.

Biel saiu do banco no segundo tempo e mudou o jogo. Rogério Ceni colocou o atacante em campo logo após o segundo gol do Vitória, e Biel fez um gol e deu uma assistência num intervalo de quatro minutos, além de colocar uma bola na trave.

O Vitória soma seu primeiro ponto no Brasileirão, tem um jogo a menos e ocupa a 16ª colocação. Com o empate, o Bahia vai a quatro pontos, na 9ª colocação.

Como foi o jogo

O Bahia começou melhor e assustou primeiro, mas foi o Vitória quem abriu o placar, com Matheuzinho, que aproveitou rebote dele mesmo para fazer 1 a 0. Os donos da casa cresceram após o gol, passaram a pressionar no campo adversário e criaram duas boas chances para ampliar, mas esbarraram em Marcos Felipe. No fim do primeiro tempo, o Bahia também teve duas ótimas chances para empatar: Everton Ribeiro finalizou mal e Jean Lucas tirou tinta da trave. Bom jogo.

O Vitória voltou pressionando muito o Bahia no segundo tempo e logo ampliou com Wagner Leonardo, de cabeça, após cobrança de escanteio. Rogério Ceni reagiu na hora do gol, fez três mudanças e o jogo mudou. Na verdade, Biel mudou o jogo. Primeiro, ele aproveitou rebote para diminuir. Depois, serviu Everaldo, que fez um golaço da meia-lua. No fim, as duas equipes ainda criaram boas chances para chegar ao terceiro gol, mas deu empate no Barradão, num clássico bem temperado.

Gols e lances importantes

Vitória faz 1 a 0. Aos 19 minutos, o Vitória roubou a bola no campo do Bahia, Zeca cruzou e Matheuzinho cabeceou livre. O goleiro Marcos Felipe fez boa defesa, mas o atacante completou no rebote.

Everton Ribeiro desperdiça. Após tabela com Caio Alexandre, o meia do Bahia recebeu livre na área e chutou fraco, para defesa tranquila de Lucas Arcanjo, perdendo boa chance de empatar.

Bahia quase empata. Jean Lucas quase deixou tudo igual um minuto depois. Ele arriscou de longe, a bola desviou em Wagner Leonardo, enganou Lucas Arcanjo e saiu tirando tinta da traves

Marcos Felipe faz grande defesa. Aos 7 minutos do segundo tempo, Osvaldo recebeu enfiada de bola na medida e ficou cara a cara com o goleiro do Bahia. O atacante tentou deslocar, mas Marcos Felipe defendeu à queima-roupa, com o rosto, para evitar o segundo do Vitória.

Vitória faz 2 a 0. Wagner Leonardo ampliou para o Rubro-Negro quatro minutos depois. Após cobrança de escanteio fechada, o zagueiro levou a melhor sobre o goleiro do Bahia e ampliou.

Biel diminui. Aos 23 minutos, Thaciano deu um toque sobre Marcos Felipe, a bola bateu no travessão, e Biel aproveitou a sobra para diminuir para o Bahia.

Bahia empata. Três minutos depois, Everaldo foi acionado por Biel na entrada da área e soltou a bomba no ângulo do goleiro Lucas Arcanjo, sem chance. Golaço!

Ficha técnica

Vitória 2 x 2 Bahia

Competição: Brasileirão (3ª rodada)

Local: Barradão, Salvador, Bahia.

Data e hora: domingo (21), 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Calus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Léo Naldi e Matheuzinho (Bahia)

Gols: Matheuzinho, aos 19 minutos do primeiro tempo; Wagner Leonardo, aos 11 minutos, Biel, aos 23, e Everaldo, aos 26 minutos do segundo tempo.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca (William Lepo), Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi (Mateus Conçalves) e Rodrigo Andrade (Luan Vinícius); Matheusinho, Osvaldo (Yuri Castilho) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé.

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (Rezende) e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlo de Pena), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Everaldo) e Cauly; Thaciano (Estupinã) e Ademir (Biel). Técnico: Rogério Ceni.