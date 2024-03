Pais do governador Gladson Cameli fazem doações à campanha Juntos Pelo Acre

Para apoiar as famílias afetadas pelas enchentes, Eladio Cameli e Linda Cameli, pais do governador do Acre, Gladson Cameli, doaram 2.000 cestas básicas à campanha Juntos Pelo Acre. O último carregamento chegou neste sábado, 9, no Casarão, em Rio Branco.

Segundo a coordenadora de distribuição no Casarão e presidente em exercício, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), Camila Lima, uma força-tarefa da campanha será montada para fazer a distribuição dessas cestas e de outras doações. “Nos próximos dias, realizaremos a entrega desses alimentos às famílias afetadas”, informou.

Para ter acesso as doações, é necessário ser maior de idade, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Na falta de algum desses documento, o interessado pode procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência, apresentando, posteriormente, o documento no Casarão, para fazer o cadastro e receber os insumos.

O centro de distribuição no Casarão funciona de segunda a sábado de 8h às 13h. Durante os três primeiros dias de atuação e, com o apoio de servidores públicos de diversas secretarias e órgãos do Estado, 1.870 pessoas foram beneficiadas na capital.

Quer ajudar?

O ponto de arrecadação fica na Biblioteca Pública, localizada no Centro de Rio Branco, e funciona de segunda a sábado de 7h30 às 18h, e aos domingos de 7h30 às 15h. Doações de alimentos, roupas, produtos de higiene e recursos financeiros de pessoas físicas e jurídicas estão sendo recebidas no local.

A campanha também aceita doações via Pix, com a chave, juntospeloacre2024@gmail.com, proporcionando uma maneira conveniente para quem não consegue entregar nos locais de arrecadação.