Borussia segura o PSG e sai na frente em busca da vaga na final da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 em uma partida eletrizante na ida da semifinal da Liga dos Campeões no BVB Stadion. Com o resultado, a equipe alemã larga na frente do clube francês na busca pela vaga na final da competição.

Em um primeiro tempo pouco movimentado, o Borussia errou muitos passes, mas decidiu pressionar a defesa do Paris Saint-Germain e recuperou boas bolas ainda no campo de ataque. Os franceses conseguiram criar suas jogadas pelos pés de Dembélé, o jogador mais perigoso da equipe na primeira etapa. Do outro lado, o zagueiro Schlotterbeck deu grande lançamento para Füllkrug abrir o placar no fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o PSG foi para cima dos adversários e conseguiu pressioná-los em busca do empate. Mbappé, que pouco apareceu no primeiro tempo, criou uma das melhores chances do clube francês no jogo. O camisa 7 conseguiu fazer uma bela finalização e acertou a trave de Kobel. Na sequência do lance, Hakimi também acertou a trave do Borussia. Fabián Ruiz também teve duas boas oportunidades de marcar em bolas aéreas, mas cebeceou mal e perdeu as chances de deixar o Paris Saint-Germain em uma situação mais confortável no confronto.



BEM MARCADO

Mbappé foi muito bem marcado pela defesa do Borussia Dortmund. Escalado pelo meio do ataque da equipe francesa, o camisa 7 ficou encaixotado entre os defensores da equipe alemã. Na segunda etapa, Mbappé passou a atuar mais aberto pelo lado esquerdo do ataque e apareceu mais no jogo com bons passes e um belo chute na trave. Mesmo com a mudança de postura e posição, a atuação do craque ficou abaixo do nível habitual apresentado por ele ao longo da temporada.





A VOLTA!

Com a vantagem mínima assegurada, o Borussia Dortmund viaja à Paris podendo empatar para conseguir a tão sonhada vaga na final da Liga dos Campeões. O PSG, por sua vez, precisa vencer a partida por um gol de diferença para levá-la a prorrogação ou construir uma vantagem maior para conseguir a classificação no tempo normal. O jogo de volta acontece na próxima terça, no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília).